İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI: VAN'DA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLER 12 BOMBALI SALDIRI DÜZENLEMİŞ
İçişleri Bakanlığı 22 Ağustos'ta Van'da öldürülen teröristlerin 12 EYP saldırısına imza attıklarını duyurarak bu teröristlerle bağlantılı kişileri tespit ettiklerini ve şehitlerin kanının yerde kalmadığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, yurtta yaşanan son gelişmelerle ilgili basın açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanlığı 22 Ağustos'ta Van'da öldürülen teröristlerin 12 EYP saldırısına imza attıklarını duyurdu. Bakanlık bu saldırılarda şehit düşen güvenlik güçlerinin kanlarının yerde kalmadığını da açıkladı.
İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:
"Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.323 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 923 terör (PKK/KCK 153, AŞIRI SOL 4, DEAŞ 67, FETÖ/PDY 699), 3.065 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından, 74'ü Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4.062 kişi gözaltına alınmıştır.
ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI
Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son 1 haftada 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıca; 22 Ağustos 2017'de Van/Gürpınar ilçesinde ölü olarak ele geçirilen teröristlere ait parmak izlerinin kriminal incelenmesi sonucunda; Şırnak ve Van'da toplam 12 EYP saldırısının failleri olduklari tespit edilmiştir.
Bu saldırılarda şehit olan 2 ve yaralanan 5 güvenlik görevlimizin faiilerinene ulaşılarak şehit ve yaralılarımızın kanı yerde kalmamıştır. Türkiye genelinde 4-11 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ
Operasyonlar neticesinde; 9 ilde (Batman 1, Bingöl 5, Bitlis 1, Diyarbakır 3, Hakkâri 2, Mardin 4, Siirt 1, Hatay 1, Tunceli 4) 22 Sığınak/Barınak/Mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 8'i Ağır ve Uzun Namlulu (5 Kalaşnikov, 3 Piyade Tüfeği) toplam 15 silah, 728 Kg Patlayıcı yapımında kullanılan madde, 11 El Bombası, 1.218 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş, 34 El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.
UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 77 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.215 OPERASYON
Piyasa değeri 14.761.930 TL olan;2.220 kg Esrar, 78 kg Eroin, 5,66 kg Kokain, 2 Kg Afyon, 7,43 kg Metamfetamin, 8.883 adet Uyuşturucu Hap, 66 kök Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir.
Ayrıca piyasa değeri 7.669.501 TL olan; 935.648 adet Kaçak Sigara, 223.993 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 3.065 kişi gözaltına alınmıştır.
SİBER SUÇLARLA MÜCADELE
Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 715 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 172 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır."
Kaynak: haberinburada
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