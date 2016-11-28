

İçişleri Bakanlığı, terör mücadele kapsamında son bir haftada toplam 49 teröristin etkisiz hale getirildiğini, örgüte yardım ve yataklık yapan 269 kişinin yakalandığını açıkladı.







İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında; son bir hafta içerisinde(21 - 28 Kasım 2016) Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 294 operasyonun gerçekleştirildiği, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 14'ü ölü, 11'i sağ olmak üzere toplam 25 teröristin etkisiz hale getirildiği, ayrıca hava unsurlarınca (uçak, İHA ve İKU ile) yapılan operasyonlarda ise 24 teröristin etkisiz hale getirildiğinin belirlendiği bildirildi. Toplamda ise 49 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.







kaynak:haberler