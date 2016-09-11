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içişleri bakanlığı: 28 belediyeye kayyum atandı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 28 BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI

içişleri bakanlığı: 28 belediyeye kayyum atandı

Tarih : 11 Eylül 2016, 10:28
Puan Ver : İçişleri Bakanlığı: 28 Belediyeye Kayyum Atandı(6/10)6


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "01.09.2016 tarihinde yürürlüğe giren 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Belediye Kanunu'nda düzenleme yapılmış, terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçuyla hakkında soruşturma açılan veya görevden uzaklaştırılan belediye başkan ve meclis üyelerinin yerine 15 gün içerisinde görevlendirme yapılması hüküm altına alınmıştır" denildi.








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