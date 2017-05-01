

Soylu, "Ayrılıklar üzerinden tarif etmeye çalışan bir zihniyete karşı, 1 Mayıs'ı, birbirinden farklı görüşlerin, emeğin kutsallığı etrafında birleşebildiği özel bir gün olarak yeni bir yaklaşımla ele alıyoruz. Artık 1 Mayıs, çalışma hayatındaki sorunların tümüyle masaya yatırıldığı; dile getirilen bütün çözüm önerilerinin ve taleplerin değerlendirildiği; bir sonraki 1 Mayıs'a yeni tartışmaların değil, çözümlerin devredildiği yeni bir anlayışla, birlik ve beraberlik içinde kutlanmaktadır" dedi. İçişleri Bakanı Soylu'nun Emek ve Dayanışma Günü mesajı şöyle:







"Hayatın en önemli ve kutsal öznelerinden biri olan emeğe ve onun sahiplerine olan vefamızı bir nebze de olsun yerine getirmeye çalıştığımız önemli bir günün yıldönümündeyiz. Türkiye, özellikle 2002 sonrasında her alanda olduğu gibi elbette ki çalışma hayatında da önemli gelişmeler kaydetmiştir. Hem çalışma hayatının genelinde, hem de kadınlar ve engelliler gibi özellikli grupların iş hayatındaki hakları konusunda ciddi adımlar ve yasal düzenlemeler ortaya koyulmuştur. Ve Türkiye bunların hepsini büyük bir toplumsal uzlaşma ve karşılıklı istişare ile gerçekleştirmiştir. Bu anlayışın bir sonucu olarak 2008 yılında, 1 Mayısın Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanması kabul edilmiş ve 2009 yılında Resmi Tatil olarak ilan edilmiştir. Bu düzenlemeler neticesinde geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs, ülkemizin birçok noktasında barış ve kardeşlik içerisinde kutlanacaktır.







kaynak:milliyet