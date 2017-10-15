İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'NUN OĞLU EVLENDİ! NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ ERDOĞAN YAPTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Levent ile Cumhurbaşkanlığı Personel Daire Başkanı Ahmet Minder'in kızı Saadet Nur dünyaevine girdi. Düğünde şahitlerden biri de Erdoğan oldu.
Devletin zirvesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlunun nikah töreninde bir araya geldi.
SOYLU'NUN OĞLU EVLENDİ, ŞAHİTLER ERDOĞAN İLE YILDIRIM OLDU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Levent ile Cumhurbaşkanlığı Personel Daire Başkanı Ahmet Minder'in kızı Saadet Nur evlendi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile aralarında bakanların da olduğu devlet protokolünden çok sayıda isim katıldı. Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken, nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım yaptı.
Genç çifte evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
Nikah sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın da olduğu toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: haberinburada
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