Adana'da, sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği belirlenince hakkında soruşturma başlatılan 18 yaşındaki genç, uzlaştırma komisyonu aracılığıyla özür dilemesinin ardından Soylu'nun kendisini affetmesi üzerine yargılanıp olası hapis cezası almaktan kurtuldu.

SOSYAL MEDYADAN SOYLU'YA HAKARET

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık tarafından, inşaat işçiliği yapan Ahmet Erişgin hakkında sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. "Kamu görevlisine karşı hakaret" suçunun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle dosya, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca uzlaştırmacı Nesrin İlkbahar'a verildi.

"ÖZÜR DİLEMESİ" TEKLİF EDİLDİ

İlkbahar'ın görüştüğü İçişleri Bakanı Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, bakanın, şüpheli Ahmet Erişgin'in yaşının küçük olması nedeniyle "özür dilemesi" halinde kendisini affedeceğini ve şikayetçi olmayarak uzlaşacağını söylediğini bildirdi.

AF DİLEDİ, SOYLU ŞİKAYETİNİ GERİ ALDI

Bunun üzerine şüpheli Erişgin de hakaret kastının olmadığını belirterek, Bakan Soylu'dan özür dileyip kendisini affetmesini istedi. Soylu'nun da şikayetten vazgeçmesi üzerine iki taraf uzlaştı. Bakan Soylu tarafından affedilen Ahmet Erişgin, bu sayede "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtuldu.

"BİLGİSİZLİĞİMDEN VE CAHİLLİĞİMDEN ÖTÜRÜ YANLIŞ YAPTIM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Erişgin, Soylu'nun uzlaşma sonucu kendisini affettiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Sayın İçişleri Bakanımızdan özür diliyorum. Bilgisizliğimden ve cahilliğimden dolayı yaptım. Her zaman vatanımızın ve milletimizin yanındayız. Bakanımızın affetmesi beni çok mutlu etti. Devletimize karşı sevgi ve saygımızı daha da pekiştirdi. Her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız" ifadesini kullandı.

Kaynak: haberinburada