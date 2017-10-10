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İçişleri Bakanı Soylu'dan 81 İlin Emniyetine Mafyayla Mücadele Talimatı
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İçişleri Bakanı Soylu'dan 81 İlin Emniyetine Mafyayla Mücadele Talimatı

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN 81 İLİN EMNİYETİNE MAFYAYLA MÜCADELE TALİMATI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin Emniyet Müdürlüklerine mafya ile mücadele talimatı verdi. Son dönemde organize suç örgütlerinin gerçekleştirdiği eylemler kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Tarih : 10 Ekim 2017, 14:50
Puan Ver : İçişleri Bakanı Soylu'dan 81 İlin Emniyetine Mafyayla Mücadele Talimatı(5/10)1

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla KOM Daire Başkanlığı bünyesinde 81 İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve KOM Şube Müdürlerinin katılımıyla organize suçlarla mücadelede gelinen nokta, bundan sonraki süreçte suç örgütleriyle mücadeleye dönük yeni yol ve yöntemlerin belirlenmesi ve FETÖ Terör Örgütüyle mücadele faaliyetlerine ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN MAFYA İLE MÜCADELE TALİMATI

Toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından FETÖ ile mücadelede kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan kriptolu örgüt üyelerinin tespit edilmesi, örgütün sivil ve mahrem yapılanmasına yönelik operasyonların devam ettirilmesi, mafya tipi organize suç örgütleriyle mücadeleye yönelik operasyonların artırılarak devam ettirilmesi, objektiflerin bu alana çevrilerek mafya yapılanmalarının vatandaşlarımıza musallat olmasına müsaade edilmemesi, terörizmin finansmanına kaynaklık eden uyuşturucu madde kaçakcılığıyla mücadelede uyuşturucunun tarladan torbaya takip edilmesi ve tüm kaçakcılık suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi hususlarında talimat verildi.

MAFYA EYLEMLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Son dönemde üst üste organize suç örgütlerinin dayak atma ve tehdit görüntüleri medyaya yansımıştı. Bu görüntüler kamuoyunda da tepki çekmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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