

Trabzon ve Rize'deki programlar için Başbakan Binali Yıldırım ile Trabzon'a gelen Bakan Soylu, Atatürk Meydanı'nda halka hitap etti. Burada yaptığı konuşmada, Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün, dün PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralandığını, bugün de şehadet haberinin geldiğini dile getiren Soylu, saldırının kalleşçe, adice, haince olduğunu ve bu ülkenin güzel evlatlarından birisini aldığını söyledi.







"BAKAN SOYLU: YÜREKLERİ YETİYORSA..."







İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı konuşmada şunları kaydetti: Bu, bugün Türkiye'nin başına çorap örmeye çalışanların anlayamayacağı bir cümledir. HDP'nin sıralarına oturup da orada büyükelçi sıfatıyla beraber terör örgütüne destek verenlerin anlayamayacağı, onların hesap edemeyeceği bir cümledir. 15 Temmuz'da kahramanlık ortaya koyanları henüz daha anlayamayanların da anlayamayacakları bir cümledir. Şu çok nettir ve çok açıktır, kuvvetli ve cesur bir Başbakanımız var. 'Taarruz var, terör örgütünün kökünü kazıyana kadar mücadele edeceğiz' diyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır, bakan arkadaşlarımız, Hükümetimiz kararlıdır. Büyükelçilere bir tavsiyemiz var, yakında Kandil'in tepesine çöktüğümüzde gidip oraya da sahip çıksınlar, yürekleri yetiyorsa.







kaynak:sabah