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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: NAMUSUMUZ ÜZERİNE ANT İÇİYORUZ Kİ...


İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: NAMUSUMUZ ÜZERİNE ANT İÇİYORUZ Kİ...
Tarih : 20 Ocak 2017, 14:17
Puan Ver : İçişleri Bakanı Soylu: Namusumuz Üzerine Ant İçiyoruz Ki...(9/10)10


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör eylemlerinin 'Burada gelişme ve refah istemiyorum' mesajı verdiğini belirterek, "Bunların verdiği bu mesaja karşı mesajımız, açıktır ve nettir. Namusumuz ve şerefimiz üzerine ant içiyoruz ki ülkemizin düşmanlarına karşı mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz. Terörü de bitireceğiz, asayişi de huzuru da sağlayacağız" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Jandarma Sözleşmeli Astsubay Öğrencileri Ant İçme Töreni'ne katıldı. Türkiye'nin terörle mücadelede yeni güvenlik konsepti içerisinde olduğunu belirten Soylu, "Terörle mücadelemizin birinci ilkesi hukukun üstünlüğünü ve demokratik düzeni korumaktır. Can güvenliğini sağlarken, temel insan haklarından ve demokrasiden feragat etmeyen bir anlayışı ortaya koyabilmektir. Terörün ne istediğini elbette ki iyi bilmekteyiz. Buna yönelik proaktif bir mücadele planını takip ediyoruz. Yeni güvenlik konseptimizin gereği olarak tehdidi yanı başımıza geldiği zaman değil, oluştuğu anda ve oluştuğu yerde yok etmeyi amaçlayan bir hareket tarzını benimsediğimizi bir kez daha söylüyorum" diye konuştu.



"BUGÜN YAŞANAN TERÖR ÇOK YÜKSEK BİR AKILLA KURGULANMAKTADIR"



Devletin terörle mücadelede bütüncül bir yaklaşım sergilediğini dile getiren Bakan Soylu, "Artık Türkiye için terörle mücadelede bekleme dönemi değil, Türkiye için terörle mücadelede taarruz dönemidir ve bu taarruz döneminde muvaffak olacağımızı, başarılı olacağımızı ve teröre müsamaha göstermeyeceğimizi, terörü destekleyenlere müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha söylemeyi görev olarak addediyorum. Bugün yaşanan terör çok yüksek bir akılla kurgulanmaktadır. Bunun karşısında eskinin pasif mücadele anlayışı, edilgen mücadele anlayışı dünyanın hiçbir ülkesinde karşılık bulmamaktadır. Terörle mücadelemizde güvenlik eksenli politikalar yanında bir taraftan gençlik, sosyal, ekonomik politikalarımız da rol almaktadır. Bugünkü haliyle devletimiz terörle mücadelede bütüncül bir yaklaşım sergilemektedir" dedi



"ÜLKEMİZİN DÜŞMANLARINA KARŞI MÜCADELEYİ HEP BİRLİKTE SÜRDÜRECEĞİZ"



Bütün terör eylemlerinin verdiği bir mesaj olduğuna dikkat çeken İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, şöyle konuştu: "Bu mesaj der ki 'Ben burada gelişme istemiyorum, refah istemiyorum, gençlerin iş sahibi olmasını istemiyorum. Ben onların işsiz, eğitimsiz şekilde bana hizmet etmesini istiyorum'. İşte terörün o karanlık mesajı tam olarak budur. Bunların verdiği bu mesaja karşı, mesajımız açıktır ve nettir. Kardeşlik olacak. İş olacak. İstihdam olacak. Huzur olacak. Güven olacak. Bunun için bugün burada yemin ettiniz. Yeminimiz bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğinedir. Kim nereden gelirse gelsin, hangi olayı kurarsa kursun, hangi mücadeleyi ortaya koyarsa koysun burada sizin yemin ettiğiniz gibi bir yemini de aziz milletimize hep birlikte ediyoruz. Namusumuz ve şerefimiz üzerine ant içiyoruz ki ülkemizin düşmanlarına mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz. Terörü de bitireceğiz, asayişi de huzuru da sağlayacağız"



BAKAN SOYLU'NUN ARKASINDAKİ ASKER TÖREN SIRASINDA FENALAŞTI



İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasını sürdürürken, arkasında duran bir asker ant içme töreninde bayıldı. Sağlık ekiplerini fenalaşan askerin yanına yönlendiren Bakan Soylu, konuşmasını yarıda keserek, askerle ilgilendi.



 



kaynak:sabah








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