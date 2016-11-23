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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: 23 BİN POLİS VE ASKER ALIYORUZ


İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: 23 BİN POLİS VE ASKER ALIYORUZ
Tarih : 23 Kasım 2016, 12:44
Puan Ver : İçişleri Bakanı Soylu: 23 Bin Polis Ve Asker Alıyoruz(5/10)5


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı ile  bağlı kurumların 2017 yılı bütçesinin görüşülmesi başladı.   AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında  toplanan komisyonda, İçişleri Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı,  Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı,  Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün bütçeleri ele alınıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bütçe sunumuna başladı.



21 BİN 929 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ



Asker ve polis alımları ve ihraçlarla ilgili bilgi veren Soylu,  FETÖ soruşturmaları kapsamında 21 bin 929 kişinin ihraç edildiğini  9 bin 786 kişinin ise tutuklandığını dile getirdi.



23 BİN ASKER VE POLİS ALINIYOR



Soylu, polis ve asker alımları  ile ilgili de şunları söyledi: "Personel alımları noktasında, lise mezunları  arasından 10 bin polis alımı halen yapılmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığımız  bünyesinde 700 subay, 3 bin 450 astsubay, 9 bin uzman jandarma alımı halen devam  etmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 50 subay, 105 astsubay ve 635 uzman  erbaş alımı çalışmaları sürmektedir. 5 ilde Çarşı ve mahalle bekçisi alımı  ilanına çıkılmış, bin 233 kişinin ataması yapılarak göreve başlamıştır. 733  kişinin ise işlemleri halen devam etmektedir"



 



 



kaynak:milliyet








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