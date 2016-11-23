

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurumların 2017 yılı bütçesinin görüşülmesi başladı. AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan komisyonda, İçişleri Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün bütçeleri ele alınıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bütçe sunumuna başladı.







21 BİN 929 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ







Asker ve polis alımları ve ihraçlarla ilgili bilgi veren Soylu, FETÖ soruşturmaları kapsamında 21 bin 929 kişinin ihraç edildiğini 9 bin 786 kişinin ise tutuklandığını dile getirdi.







23 BİN ASKER VE POLİS ALINIYOR







Soylu, polis ve asker alımları ile ilgili de şunları söyledi: "Personel alımları noktasında, lise mezunları arasından 10 bin polis alımı halen yapılmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığımız bünyesinde 700 subay, 3 bin 450 astsubay, 9 bin uzman jandarma alımı halen devam etmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 50 subay, 105 astsubay ve 635 uzman erbaş alımı çalışmaları sürmektedir. 5 ilde Çarşı ve mahalle bekçisi alımı ilanına çıkılmış, bin 233 kişinin ataması yapılarak göreve başlamıştır. 733 kişinin ise işlemleri halen devam etmektedir"











kaynak:milliyet