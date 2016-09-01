

GİZLİ GÖRÜŞME TRAFİĞİ







Bu sürpriz görev değişikliği öncesinde gizli bir görüşme trafiği yaşandığı ortaya çıktı. Erdoğan dün öğleden sonra Soylu ve Müezzinoğlu ile ayrı ayrı görüştü. Ala'nın da bu görüşmelerin hemen sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda üst düzey bürokrat olan kardeşi Atıf Ala ile görevden ayrılacağı bilgisini paylaştığı öğrenildi. Bu gelişmeler ise kulislerde, görev değişikliğine ilişkin talebin Erdoğan'dan geldiği ve bu akşam başlayacak Çin ve ardından da çıkacağı ABD ziyaretleri öncesinde de düğmeye bastığı yorumları yapıldı.