İÇİNİ GÖSTEREN TAYTINA DENİZ'DEN İLGİNÇ YORUM: CESUR KADIN İŞİ
Nişantaşı'nda görüntülenen Deniz Akkaya, ilginç kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Akkaya, "Bu transparan taytı giymek cesaret ister." diyerek fiziğinin mükemmel olduğunu belirtti.
Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Deniz Akkaya, giydiği transparan görünümlü taytıyla ilgi odağı oldu.
"BU TAYT CESUR KADIN İŞİ"
Taytıyla dikkat çeken Deniz Akkaya "Çok güzel değil mi? Çok beğenerek aldım, beğenerek de giyiyorum. Gördüğünüz gibi bu tayt transparan çocuklar, cesur kadın işi. Kendime ve fit oluşuma güveniyorum." dedi.
İşte Deniz Akkaya'nın o taytı:
Kaynak: haberinburada
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