Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Deniz Akkaya, giydiği transparan görünümlü taytıyla ilgi odağı oldu.

"BU TAYT CESUR KADIN İŞİ"

Taytıyla dikkat çeken Deniz Akkaya "Çok güzel değil mi? Çok beğenerek aldım, beğenerek de giyiyorum. Gördüğünüz gibi bu tayt transparan çocuklar, cesur kadın işi. Kendime ve fit oluşuma güveniyorum." dedi.

İşte Deniz Akkaya'nın o taytı:

Kaynak: haberinburada