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içinde tüp olan araç bomba paniği yarattı

İÇİNDE TÜP OLAN ARAÇ BOMBA PANİĞİ YARATTI

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü binasına yaklaşık 100 metre uzaklıkta cadde kenarına bırakılan ve içerisinde tüpler bulunan plakasız otomobil bomba paniğine neden oldu. Şüpheli aracın sahibinin olay yerine gelmesi fünyeyle patlatılmasını önledi

Tarih : 02 Mayıs 2016, 09:35
Puan Ver : İçinde Tüp Olan Araç Bomba Paniği Yarattı(10/10)10


OIay, Üniversite Mahallesi Ali İrfan Büyükbaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü binasının yakınına park edilmiş plakasız aracı fark eden polis ekibi inceleme yaptı. Aracın içerisinde tüpleri gören polisler bomba olabileceği ihtimaliyle çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.



Aracın çevresi güvenlik şeridiyle kapatılırken cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı inceleme yaparken sağlık ekipleri de bölgede hazır tutuldu. Bomba imha uzmanının otomobili fünyeyle patlatmaya hazırlandığı anda aracın sahibi Mustafa Tutmaz olay yerine geldi. Polislere otomobili art niyetli olarak bölgeye park etmediğini belirten Tutmaz, "Otomobil çekme belgeli. Art niyetim olsa oraya mı bırakırdım. Sırf plakasız diye mi tüm bunlar" dedi.








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