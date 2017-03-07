

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 5 kişinin bulunduğu, ülkeye ait hava ambulansının, Bangkok yakınlarında alev alıp düştüğünü belirtti.







Pilotun öldüğünü bildiren Swaraj, uçaktaki 2 doktorun da ağır yaralı olarak Bangkok'taki bir hastaneye kaldırıldığını kaydetti.







kaynak:sabah