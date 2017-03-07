İÇİNDE 5 KİŞİNİN BULUNDUĞU AMBULANS UÇAK DÜŞTÜ
Hindistan'a ait, 5 kişinin bulunduğu ambulans uçağın, Tayland'ın başkenti Bangkok yakınlarında alev alarak düştüğü bildirildi.
Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 5 kişinin bulunduğu, ülkeye ait hava ambulansının, Bangkok yakınlarında alev alıp düştüğünü belirtti.
Pilotun öldüğünü bildiren Swaraj, uçaktaki 2 doktorun da ağır yaralı olarak Bangkok'taki bir hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
kaynak:sabah
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