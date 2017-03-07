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içinde 5 kişinin bulunduğu ambulans uçak düştü

İÇİNDE 5 KİŞİNİN BULUNDUĞU AMBULANS UÇAK DÜŞTÜ

Hindistan'a ait, 5 kişinin bulunduğu ambulans uçağın, Tayland'ın başkenti Bangkok yakınlarında alev alarak düştüğü bildirildi.

Tarih : 07 Mart 2017, 09:22
Puan Ver : İçinde 5 Kişinin Bulunduğu Ambulans Uçak Düştü(9/10)11


Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 5 kişinin bulunduğu, ülkeye ait hava ambulansının, Bangkok yakınlarında alev alıp düştüğünü belirtti.



Pilotun öldüğünü bildiren Swaraj, uçaktaki 2 doktorun da ağır yaralı olarak Bangkok'taki bir hastaneye kaldırıldığını kaydetti.



 



kaynak:sabah








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