"İÇİM YANIYOR, ELİMDEN GELSE ONLARIN İPLERİNİ KENDİM ÇEKERİM"

15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın bombalanması sırasında şehit olan Düzceli Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın annesi aradan aylar geçmesine rağmen hala gözyaşı döküyor.

"ELİMDEN GELSE ONLARIN İPLERİNİ KENDİM ÇEKERİM, İÇİM YANIYOR"

Beyköy Beldesi'nde annesi Hanife Baysan FETÖ terör örgütüne duyduğu öfkeyi dile getirerek "Elimden gelse onların iplerini kendim çekerim. İçim yanıyor. İki gündür televizyona baktıkça içim yanıyor. O bombalar düştükçe sanki benim içime düşüyor. Yanıyor içim. Elimden gelse kendim çekerim onların ipini. Ah benim yavrumu yediler" dedi.

15 TEMMUZ GECESİ ANNE BABASINI UYARMIŞ

Şehit Babası Ramazan Baysan ise o gece oğlu ile yaptığı son telefon görüşmesinde kendilerini uyardığını belirterek "Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın. 15 Temmuz'u gerçekleştiren yapan insan olmayan o insanların kökleri kurusun. Onların verdikleri zaralar ölçülemeyecek kadar. Oğlum o gece bizi aradı. Saat 23.30 civarıydı. Telefon çaldı 'anne baba nasılsın' dedi. 'Kapıyı pencereyi kapatın size ulaşmak isteyen olursa kendinizi koruyun' dedi. Onsan sonra bir daha ulaşamadık. Gelin kızımı aradım o da ulaşamadı. Sonradan şehit düştüğünü öğrendik" ifadelerinde bulundu.

15 Temmuz Şehidi Ufuk Baysan dualarla anıldı.

Kaynak: haberinburada