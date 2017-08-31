İçişleri Bakanlığı, bayram tatilinde trafik kazalarını önleyebilmek için, en çok ölümlü kazaların yaşandığı yol güzergahları üzerinde yolculuk yapan sürücüleri Yandex Navigasyon ile uyaracak.

Bayram tatilinde trafik kazalarını önleyebilmek üzere birçok tedbiri uygulamaya alan İçişleri Bakanlığı şimdi de Yandex ile ișbirliği yaptı. Yandex ile anlaşan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, bayramlarda en çok ölümlü kazaların yașandığı yol güzergahları üzerinde yolculuk yapan sürücülere Yandex Navigasyon uygulaması üzerinden uyarıda bulunacak.

"FRENE DEĞİL, KURALA GÜVEN"

Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarını önleme amacı tașıyan özel mesaj uygulaması Türkiye genelinde kritik bin 800 noktada devreye alındı. Uygulamayla, sürücüler en fazla ölümlü kazanın gerçekleștiği yol guzergahında olduğuna dikkat çekilerek uyarılırken, sürücülere "Frene Değil, Kurala Güven" mesajı gönderiliyor.

YÜZDE 50 AZALMA MEYDANA GELDİ

Daha öncede aynı yol güzargahları üzerinde bulunan mola noktalarında sürüculeri lokasyon bazlı SMS ile uyaran İçişleri Bakanlığı, kazaları asgari düzeye indirmeyi hedefliyor.

Tüm bu önlemler sayesinde 2017 yılı Kurban Bayramı süresince gercekleșen trafik kazalarında geçtiğimiz yıllara oranla yüzde 50 azalma meydana geldi.

Kaynak: haberinburada