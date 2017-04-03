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içeriğindeki sülforafan sayesinde kanser hücreleri…

İÇERİĞİNDEKİ SÜLFORAFAN SAYESİNDE KANSER HÜCRELERİ…

Günümüzün en önemli sağlık sorunu olan kanser oluşumunda sigara ve alkolün yanı sıra hatalı beslenme alışkanlıklarımız da önemli bir rol oynuyor.

Tarih : 03 Nisan 2017, 14:54
Puan Ver : İçeriğindeki Sülforafan Sayesinde Kanser Hücreleri…(9/10)10


Günümüzün en önemli sağlık sorunu olan kanser oluşumunda sigara ve alkolün yanı sıra hatalı beslenme alışkanlıklarımız da önemli bir rol oynuyor. Öyle ki sağlıksız beslenmek kanser oluşma riskini yüzde 30 oranında artırabiliyor. Bu nedenle kanserden korunmak için öncelikle bütün besin gruplarını yeterli ölçüde içeren karışık beslenme tarzını benimsemek şart!



Dikkat etmemiz gereken bir başka nokta da kanserle savaşan besinlere soframızda düzenli olarak yer açmak. 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle kansere karşı savaşan besinlerle ilgili bilgi veren Onkoloji Diyetisyeni Dilşat Baş bazı besinlerin kanser hücrelerini vücuttan uzaklaştırma konusunda vücudun iç dinamiklerine daha fazla destek verdiklerine dikkat çekerek, "Bu dost besinlerin faydalarından yararlanmak için onlara soframızda düzenli olarak yer vermeliyiz. Besinleri abartıya kaçmadan ölçülü bir şekilde tüketmek mevcut faydalarından yararlanmak için yeterli gelecektir" diyor.



 



kaynak:sabah








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