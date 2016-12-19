

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Hep beraber yapacağımız şey, birlik ve beraberliğimizi teröre karşı korumaktır, ortak milli duruşumuzu sergilemektir ve bu çerçevede kim olursa, arkasında hangi güçler olursa olsun sadece sahadaki 3-5 terörist, eşkıya ile değil, aynı zamanda bu maşaları kullanan unsurlarla da bu mücadeleyi vereceğiz." dedi.







Kurtulmuş, Tvnet'te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.







İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırıları hatırlatılarak, "Türkiye dünya çapında örnek alınacak bir adım attığında, teşebbüste bulunduğunda bu tip saldırılara maruz kalıyor, neden?" sorusu üzerine Kurtulmuş, bununla ilgili diğer soruların da doğru cevaplanması için büyük resmin görülmesi gerektiğini bildirdi.







Büyük resmin açık ve net olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bir asır evvel bu coğrafyada sınırları yapay şekilde bölerek insanları ayıranların, bir asır sonra ikinci Sykes-Picot'u uygulamaya koymaya çalıştığını belirtti. Böylece sınırları bölünen insanların zihin ve gönüllerinin de bölünmek istendiğine işaret eden Kurtulmuş, "Oynanan oyun budur. Bu oyunların farkında olan, bu oyunları bozabilecek bölgede tek ülke Türkiye olduğu için Türkiye'nin üzerine bütün güçleriyle abanılıyor." diye konuştu.







Kurtulmuş, terör örgütlerinin dışarıdan istihbarat, lojistik, silah, mühimmat gibi destekler almasa bir hafta bile ayakta duramayacağına dikkati çekerek, "Terör, aslında bölgede ikinci Sykes-Picot oluşturmak için başlatılan vekalet savaşlarının kullandığı maşalardan birisidir ve maalesef Türkiye de eş zamanlı olarak 2015 yılının Temmuz ayından bu yana çok sayıda terör örgütünün tehdidi altındadır." ifadesini kullandı.







Bu resmin görülmesinin önemine değinen Kurtulmuş, "Bu resmin gereğini yerine getirmek yani daha fazla bölünmenin, parçalanmanın, dağılmanın önüne geçme gücüne, iktidarına sahip olan bir ülke olarak Türkiye'yi meşgul etmek, Türkiye'nin önünü tıkamak, büyük Türkiye olma yolunda ilerlemesini engellemeye çalışıyorlar." dedi.







Kurtulmuş, terörün azdırılmasının arkasında bu temel nedenlerin yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:







"Bunun karşısında milletimiz son derece bilinçli bir şekilde duruyor. Hep beraber yapacağımız şey birlik ve beraberliğimizi teröre karşı korumaktır, ortak milli duruşumuzu sergilemektir ve bu çerçevede kim olursa, arkasında hangi güçler olursa olsun sadece sahadaki 3-5 terörist, eşkıya ile değil, aynı zamanda bu maşaları kullanan unsurlarla da bu mücadeleyi vereceğiz. İçeride ve dışarıda Türkiye'yi kim tehdit ediyorsa, Türkiye'nin ulusal güvenliğini kim tehlikeye sokacak adımlar atıyorsa onlara karşı gerekli cevapları vereceğiz. Terör ancak ortak bir milli duruşla engellenebilir."







Numan Kurtulmuş, Beşiktaş ve Kayseri'deki terör saldırılarının ardından gösterilen ortak duruştan dolayı milleti tebrik ederek, "Son derece hassas, son derece şuurlu bir şekilde, provokasyonlardan da uzak durmaları dolayısıyla da yine tebrik ve teşekkürlerimizi ifade ediyorum." dedi.







"TÜRK-KÜRT KAVGASINI ÇIKARMAYA ÇALIŞANLAR AVUÇLARINI YALADILAR"







Teröre karşı başta Diyarbakır olmak üzere bölgede gösterilen tepkilerin hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, "ikinci Sykes-Picot" olarak adlandırılan senaryonun iki fay hattının olduğunu belirtti. Bunlardan birini Irak-İran savaşı ile başlayan sürecin, diğerini ise mezhep çatışmalarının oluşturduğunu anlatan Kurtulmuş, "Türkiye'de Türk-Kürt kavgası çıkarmak için PKK'yı neredeyse 35 senedir kullananlar bunu başaramadılar. Çünkü bu ülkede yaşayan Kürt kardeşlerimiz gerçekten ülkesine bağlıdır, aynı medeniyetin çocuklarıdır, aynı inancın mensuplarıdır, aynı Peygamber'in ümmetidir, et ve tırnak gibi bütünleşmiş olan bir unsurdur." diye konuştu.







Kurtulmuş, "Türkiye'de PKK üzerinden Türk-Kürt kavgasını çıkarmaya çalışanlar avuçlarını yaladılar." değerlendirmesinde bulundu. "Çukur siyaseti"nden sonra HDP'nin yüzde 80-90 oy aldığı yerlerde insanların şimdi "yeter artık" dediğine dikkati çeken Kurtulmuş, terör örgütüyle irtibatlı olan siyasi partiye oy veren geniş kitlelerin, "Artık sizi istemiyoruz, PKK'ya lanet olsun" şeklinde tepki gösterdiğini anlattı.







Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:







"Dün Diyarbakır'daki, Yüksekova'daki daha evvel Batman'daki, Van'daki bu gösteriler bu şekilde anlamlıdır, o bölgenin halkı terör örgütüne karşı çok net bir şekilde duruş sergileyerek aslında oynanan oyunun Türk-Kürt meselesi değil, Kürt halkıyla PKK'nın arasında bir sorun olduğunu açıkça ilan ediyor ve 'Bu oyunun biz tarafı olmayacağız, biz Türkiye'de bölünmenin tarafı olmayacağız.' mesajını veriyor. Bu çok önemlidir, terörle mücadelenin güvenlik birimlerince yapılan mücadelesi kadar önemli ve değerli bir şeydir. Bütün milletimiz sağ, var olsunlar. Kolay değil, terörün aktif olarak halen hayatta olduğu bölgelerde, evet sonuna geliniyor, üzerine çok sıkı şekilde gidiliyor ama nihayetinde terör serseri mayın gibi oradan buraya dolaşan bir araç. Burada halkın sokaklara çıkması bu mesele Türk-Kürt kavgası değil, bu mesele millet düşmanı PKK ile millet arasında bir savaştır, kavgadır diyerek sokaklara çıkması önemliydi. Bunu tarihi bir dönüm noktası olarak terörle mücadele bakımından görüyoruz ve bütün milletimize teşekkür ediyoruz."







"SON DERECE TEHLİKELİ VE ÇİRKİN BİR OYUN"







Terör saldırıları ile bulunulan coğrafyada yaşananların ilintili olduğu belirtilerek muhataplarla bu alanlarda ne gibi adımların atılabileceği sorulan Kurtulmuş, "Diplomatik kanalların hepsini en güzel şekilde kullanmaya gayret ediyoruz." karşılığını verdi.







Terörü kınama cümlelerinin artık kendileri için "yetersizdir" olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şunları ifade etti:







"Kuru kuruya kınama cümleleri, eyvallah hiç olmamasından iyidir, ama yeterli değil. Hiç olmadığına da tanıklık ettik, onun için bunu söylüyorum. Terörü kınayan ülkelerin, dost ve müttefik bildiğimiz ülkelerin aynı şekilde terör örgütüne destek verilmesinden vazgeçmeleri lazım. Örnek olsun diye söylüyorum, PKK sadece çukurları kazan ya da Türkiye'ye karşı şehirlerde bombalı saldırılar yapan bir unsur değil, aynı zamanda diyelim ki PKK'nın Avrupa'nın birçok ülkesinde yürüttüğü siyasi faaliyetleri var. Oralardan insan devşiriyor, insanlardan haraç alıyor, insanlara baskı kuruyor, Türk vatandaşları üzerinde tacizler oluşturuyor, siyasi faaliyetler yapıyor. Hatırlayın dönemin başbakanı Sayın Davutoğlu Brüksel'de toplantıya gittiğinde 50 metre ötesinde PKK'nın bayrakları asılarak sanki Türk heyetine nazire yaparcasına orada onlara imkan sağlanıyor. Bir kere bundan vazgeçsinler. Yani bu son derece tehlikeli ve çirkin bir oyundur. Hem 'Teröre karşıyız' diyeceksiniz hem Batı'da, Avrupa'da birçok ülkede siz PKK'nın siyasi faaliyetler yapmasına göz yumacaksınız, finansman sağlama imkanlarının önünü açacaksınız, bu kabul edilebilir birşey değildir. Bir kere burada dürüst, samimi olmaları gerekir."







Terörü, serseri bir mayın olarak nitelendiren Kurtulmuş, "Bugün şu terör örgütü sizin işinize yarar onu kullandığınızı zannedersiniz, yarın bu terör örgütü sizin aleyhinize dönür. Bugün terör zaten sadece bir tek bölgeyi tehdit etmiyor, dünyanın hiçbir başkenti, önemli şehri, terör saldırılarından uzak, emin değildir." diye konuştu.







Kurtulmuş, Brüksel, Paris, Londra, Madrid'te yaşanan terör saldırılarını hatırlatarak, "Gelin burada topyekun bir insanlık cephesi oluşturalım. Terör örgütünün 'bana yarayanı, sana yarayanı' diye ayrım yapmak yerine terör örgütlerinin her birisini insanlık düşmanı olarak görüp, biz de insanlık cephesinde doğu, batı ülkeleri bir araya gelelim ve terörü karşı ortak bir dil oluşturalım." çağrısında bulundu.







kaynak:habertürk