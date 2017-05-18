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'içerde' tepki çeken ölüm sahnesi!

'İÇERDE' TEPKİ ÇEKEN ÖLÜM SAHNESİ!

Show TV'de ekranlara gelen 'İçerde' dizisinde Mustafa Uğurlu'nun hayat verdiği 'Yusuf Müdür' karakterinin ölüm sahnesi tartışma konusu oldu.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 13:24
Puan Ver : 'içerde' Tepki Çeken Ölüm Sahnesi!(6/10)6


Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Ama Bunu Yapmayın" başlıklı yazısı şöyle:

"İçerde'de (Show TV) 'Yusuf Müdür'ün ölümü biraz sürpriz oldu. Açıkçası ben onu herkesin sahibi olan 'Celal'in adamı olarak düşünmüştüm. Yanılmışım.

Ancak ölüm sahnesi 'İçerde' gibi kült dizi olamaya aday bir işi birkaç çıta aşağıya çekti.

Göğüse alınan üç kurşunla (bu arada operasyona çelik yelek olmadan gitmek de ilginç) 300 metre yürüyebilen 'Yusuf Müdür' tam ölümsüzler kadrosuna girecekken direkten döndü.

Ha, adamımız olmadan dizi hangi hatta girecek bilemiyorum ama bütün bildiğim 'Sarp'ı, Organize Şube katil zanlısı diye içeri alırlarsa ben dışarı çıkarım arkadaş!"



 



kaynak:milliyet








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