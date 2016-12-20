'İÇERDE' DİZİSİNDE FLAŞ AYRILIK!
Ay Yapım imzalı 'İçerde' dizisi, dün akşam yayınlanan 14'üncü bölümü ile reyting sıralamasında zirveyi kaptırmadı. 'Avukat' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Emre Erçil, diziye veda etti.
Show TV'nin 'İçerde' dizisi, 19 Aralık Pazartesi akşamı reytingte birinci oldu. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Mustafa Uğurlu ve Bensu Soral'ın yer aldığı dizi; ABC1 20+ 'da 12,34 izlenme oranı (rating), 24,66 izlenme payı (share), AB'de 12,42 izlenme oranı, 27,06 izlenme payı, Total'de 10,10 izlenme oranı, 21,97 izlenme payı elde etti.
Sevilen yapım, başarısını sosyal medyaya da taşıdı. #patronkim etiketi ile 14 bin 126 tweet atılan dizi, twitter'ın Türkiye gündeminde 14 saat 15 dakika, dünyada ise 4 saat 10 dakika kaldı.
kaynak:milliyet
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