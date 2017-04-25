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içerde dizisi 32. bölümden ilk sahne yayınlandı! dizinin final tarihi...

İÇERDE DİZİSİ 32. BÖLÜMDEN İLK SAHNE YAYINLANDI! DİZİNİN FİNAL TARİHİ...

İçerde'de hüzünlü veda! Ay Yapım imzalı ‘İçerde'nin dün akşam ekranlara gelen bölümünde Sarp'ı korumak için kendini kurşunlara siper eden Melek, hayatını kaybetti. Sarp ve Mert'i yasa boğan bu veda, Mert'le ilgili büyük gerçeği de açığa çıkardı.

Tarih : 25 Nisan 2017, 12:26
Puan Ver : İçerde Dizisi 32. Bölümden İlk Sahne Yayınlandı! Dizinin Final Tarihi...(8/10)5


İçerde dizisinde Sarp ve Mert, Melek'in kaybıyla yasa boğuldu! Mert'le ilgili büyük gerçek açığa çıktı! Pazartesi akşamları ekran başındakileri soluksuz bırakan ‘İçerde'nin dün akşam yayınlanan bölümünde gözyaşları konuştu. İzleyiciler bir hafta boyunca tek bir soru sordu: “Melek öldü mü?” Sarp ve Mert'e kardeş olduklarını söylemek üzereyken Sarp'ı korumak için kendini kurşunlara siper eden Melek, hayatını kaybetti. Bu hüzünlü veda ile Sarp ve Mert'in dünyası başına yıkıldı. Sarp, sevdiği kadına veda etmek zorunda kalırken, Mert ise çocukluğunun en güzel anılarına, hayattaki meleğine elveda dedi.



Sarp ve Mert'i, Kudret'i bulmaları için görevlendiren Celal final sahnesinde hedefine ulaştı. Celal ile Kudret'in karşı karşıya geldiği ‘İçerde'de tansiyon giderek yükselecek. Yeni bölümde kızının ölümüyle kahrolan ve sadece Kudret'i öldürmek için nefes alan Celal'in nasıl bir hamlede bulunacağı ekranlara gelecek.



 



kaynak:milliyet








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