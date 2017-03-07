İÇERDE 24. SON BÖLÜMDE BÜYÜK BULUŞMA GERÇEKLEŞTİ!
İçerde 24. son bölümde Mert Karadağ için çember daralmıştır.
İçerde 24. son bölümde Mert Karadağ için çember daralmıştır. Muhbirim dediği kız Ayşe'nin kendisini tanımadığını söylemesinin ardından Yusuf Müdür'ün Mert'e itimadı kalmaz. Mert bu işten sıyrılmak için tek şansı olan Handan ve Kebapçı Celal'in buluşma mekanına polisleri çekmektir.
Oynadığı güzel oyunla ekibe kendinin masum olduğunu bir kez daha kanıtlayan Mert rahat bir nefes almıştır. İçerde dizisinde Kudret Sönmez Tek'in gelişi ile her şey daha farklı bir kimliğe bürünmeye başlar. Artık büyük buluşma gerçekleşmiştir.
kaynak:milliyet
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