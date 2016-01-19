

THY internet sitesinden iptaller ile ilgili olarak şu duyuruyu yaptı: “İstanbul, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen meteorolojik hadise ve yoğun kar yağışı nedeniyle tablodaki seferlerimiz iptal edilmiştir.”



THY iç ve dış hatlarda bugün yapmayı planladığı 151, Pegasus Havayolları 65, Atlasglobal 13, Onurair ise 4 seferini iptal etti.