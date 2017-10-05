İÇ SAVAŞLA BOĞUŞAN ÜLKE, DÜNYA KUPASININ EŞİĞİNE GELDİ
2018 Dünya Kupası Asya Elemeleri playoff turu ilk maçında bugün Avustralya ile karşılaşacak Suriye, yıllardır topraklarında süren iç savaşın gölgesinde tarihindeki ilk Dünya Kupası vizesinin peşinde.
Şu an FIFA sıralamasının 75. basamağında bulunan Suriye, Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu'nda Çin ve Katar gibi son dönemde futbol yatırımlarıyla adından söz ettiren takımları geride bıraktı ve grubunu 3. sırada tamamlayarak playoff maçı oynamaya hak kazandı.
"EN BÜYÜK KOZUMUZ TAKIM OYUNU"
Son 3 Dünya Kupası'nda da yer almayı başaran Avustralya ile zorlu bir düelloya girişecek takımda oyuncuların en büyük motivasyonu, savaş kabusu yaşayan yurttaşlarının yüzünü bir nebze de olsun güldürebilmek. Takımın orta saha oyuncularından Zaher Midani, halkın yeniden bütünleşmesini umduklarını belirterek, birçok önemli oyuncuya sahip olan Avustralya karşısında en büyük kozlarının takım oyunu olduğunu belirtti.
TEKNİK DİREKTÖR BASIN TOPLANTISINA ESAD TİŞÖRTÜYLE KATILMIŞTI
Suriye Milli Takımı her ne kadar ülkeye yeniden birlik duygusunu aşılama misyonunu üstlense de, toplumun hatırı sayılır bir kesimi tarafından da Beşşar Esad rejiminin propaganda aracı olarak görülüyor. Rejime muhalif futbolcuların ortadan kaybolduğu hatta öldürüldüğü bir ortamda, milli takımın bu olayları normalleştirici bir niteliğe büründüğü ifade ediliyor. 2015 yılında takımın teknik direktörlüğünü üstlenen Fajr Ibrahim'in bir maç sonrası üzerinde Esad'ın resminin bulunduğu bir kıyafetle basın toplantısına katılması, bu teze ilişkin çarpıcı bir örnek.
MAÇ MALEZYA'DA OYNANACAK
Ülkedeki savaş ortamı sebebiyle iç saha maçlarını kendi topraklarında oynayamayan Suriye, bugün Avustralya'yı TSİ 15.30'da Malezya'daki Hang Jebat Stadyumu'nda konuk edecek. Playoff eşleşmesinin rövanş maçı ise 10 Ekim'de Avustralya'nın Sydney şehrinde oynanacak.
Kaynak: haberinburada
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