O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ıbrahimovic'in 10 yıllık pişmanlığı...

IBRAHİMOVİC'İN 10 YILLIK PİŞMANLIĞI...

Manchester Unitedlı futbolcu Ibrahimovic, "Keşke bugünkü futbol zekasına 10 yıl önce de sahip olabilseydim. O zaman çok daha büyük bir idol olabilirdim" dedi.

Tarih : 14 Aralık 2016, 13:42
Puan Ver : Ibrahimovic'in 10 Yıllık Pişmanlığı...(5/10)5


Manchester Unitedlı futbolcu Ibrahimovic, "Keşke bugünkü futbol zekasına 10 yıl önce de sahip olabilseydim. O zaman çok daha büyük bir idol olabilirdim" dedi.



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın golcüsü Zlatan Ibrahimovic, eskiden daha akıllıca oynayamaması nedeniyle pişmanlık duyduğunu söyledi.



İngiliz basınına konuşan İsveçli golcü, Manchester United'taki performansından memnun olduğunu belirterek, "Artık daha akıllıca oynuyorum. Yıllar geçtikçe değişiyorsunuz. Daha farklı fiziksel özelliklere, kondisyona, sertliğe ve deneyime sahip oluyorsunuz." diye konuştu.



En büyük pişmanlığından bahseden 35 yaşındaki yıldız golcü, "Keşke bugünkü futbol zekasına 10 yıl önce de sahip olabilseydim. O zaman çok daha büyük bir idol olabilirdim." değerlendirmesinde bulundu.



Deneyimin başarıda çok önemli etken olduğunu söyleyen İsveçli golcü, "Takımıma tecrübemle yol göstermeye çalışıyorum. Goller, bu başarının ödülü olarak geliyor." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Ibrahimovic  İn  10  Yıllık  Pişmanlığı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER