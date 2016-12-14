

Manchester Unitedlı futbolcu Ibrahimovic, "Keşke bugünkü futbol zekasına 10 yıl önce de sahip olabilseydim. O zaman çok daha büyük bir idol olabilirdim" dedi.







İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın golcüsü Zlatan Ibrahimovic, eskiden daha akıllıca oynayamaması nedeniyle pişmanlık duyduğunu söyledi.







İngiliz basınına konuşan İsveçli golcü, Manchester United'taki performansından memnun olduğunu belirterek, "Artık daha akıllıca oynuyorum. Yıllar geçtikçe değişiyorsunuz. Daha farklı fiziksel özelliklere, kondisyona, sertliğe ve deneyime sahip oluyorsunuz." diye konuştu.







En büyük pişmanlığından bahseden 35 yaşındaki yıldız golcü, "Keşke bugünkü futbol zekasına 10 yıl önce de sahip olabilseydim. O zaman çok daha büyük bir idol olabilirdim." değerlendirmesinde bulundu.







Deneyimin başarıda çok önemli etken olduğunu söyleyen İsveçli golcü, "Takımıma tecrübemle yol göstermeye çalışıyorum. Goller, bu başarının ödülü olarak geliyor." ifadelerini kullandı.







kaynak:sabah