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Ibrahimovic'e kara haber geldi

IBRAHİMOVİC'E KARA HABER GELDİ

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic, tekrar sakatlandı. İsveçli yıldız, 1 ay daha oynayamayacak.

Tarih : 31 Aralık 2017, 14:40
Puan Ver : Ibrahimovic'e Kara Haber Geldi(8/10)4

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, sakatlığı nedeniyle bir ay daha sahalardan uzak kalacak.

Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Mourinho, Southampton ile golsüz berabere kaldıkları lig maçının ardından takımın golcüleri Ibrahimovic ve Romelu Lukaku'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

BİR AY DAHA OYNAYAMAYACAK

Uzun bir aranın ardından kasım ayında yeniden sahalara dönen Ibrahimovic'in yeniden sakatlandığını belirten ve bu nedenle Southampton maçında kadroda yer almadığını kaydeden Mourinho, "Daha önce sakatlık yaşadığı dizinden yine sorun yaşadı. Bir ay daha forma giyemeyecek." dedi.

LUKAKU DA SAKATLANDI

Southampton maçının 14. dakikasında aldığı darbenin ardından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Belçikalı golcü Lukaku'ya oksijen maskesi takviyesi yapıldığını belirten Mourinho, "Bilinci yerinde ama böyle ciddi bir sakatlığın ardından en az iki maç oynamasını beklemiyorum." ifadelerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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