Karabükspor'da Popovic Dönemi Sona Erdi
Çamlıca Camisi'nde Sona Yaklaşılıyor
Türkiye'den Filistin'e 10 Milyon Dolar Hibe
Eski Başkan, Terim'in Çılgın Planını Açıkladı
Partizan - Kızılyıldız Maçındaki Meşale Şov, Mücadelenin Önüne Geçti
Ümit Özat Üzgün: Ölmemi İstiyorlar
Ibrahimovic'den Guardiola'ya Olay Sözler: Çalıştığım En Toy Teknik Direktördü
Fabrika İşçisiydi, Kendi İşini Kurup İhracata Başladı
Galatasaray, Arda Haberlerine Son Noktayı Koydu
Organize Çiftlik Geliyor! 150 İşletmeci Tek Çatı Altında Toplanacak
Walt Disney, Fox'un Eğlence Varlıklarını Satın Aldı
Merkez Bankası Faizleri Artırdı, Dolar 3,88 Tl'ye Yükseldi
İnternetin Babası Mustafa Akgül, Hayatını Kaybetti
Erdoğan'dan Esnafa, Yetime, Engelliye, Annelere Müjde Üstüne Müjde
Alman Ekibi Stuttgart, Cenk Tosun İçin 10 Milyon Euro Teklif Edecek
Fikret Orman: Vida Transferinin Olmama İhtimali De Var
Erdoğan'dan İş Adamlarına Artı 2 İstihdam Çağrısı
Şenol Güneş 3 Futbolcuyu Kulübeye Yolladı
Sesli Komutlarla Yönetilen Akıllı Telefonlar Geliyor
Süper Ligde Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Ibrahimovic'den Guardiola'ya Olay Sözler: Çalıştığım En Toy Teknik Direktördü

IBRAHİMOVİC'DEN GUARDİOLA'YA OLAY SÖZLER: ÇALIŞTIĞIM EN TOY TEKNİK DİREKTÖRDÜ

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Pep Guardiola hakkında, "Kötü bir insan olmayabilir ama çalıştığım en toy teknik direktördü" dedi.

Tarih : 14 Aralık 2017, 18:40
Puan Ver : Ibrahimovic'den Guardiola'ya Olay Sözler: Çalıştığım En Toy Teknik Direktördü(10/10)6

Manchester United'ın İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic, Manchester City Teknik Dirktörü Pep Guardiola ile Barcelona'da birlikte çalıştığı dönemlere ait yine çok konuşulacak detaylar verdi.

"MESSI İÇİN BİRKAÇ OYUNCUYU KURBAN ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

İtalyan basınına konuşan Zlatan, "İlk altı ay her şey harikaydı. Sonra sistemi ve taktiği değiştirdi ve işler benim için iyi gitmedi. Onunla konuşmaya gittim ve, 'Sadece tek bir oyuncu için, Messi için birkaç oyuncuyu kurban ettiğini düşünüyorum.' dedim. Bana, 'Ben öyle düşünmüyorum ama demek istediğini anlıyorum. Çaresine bakacağım, sorun yok. Her şeyi çözeceğim.' dedi. Ben de işlerin yoluna gireceğini düşündüm." dedi.

"GERÇEK BİR ADAM SORUNLARDAN KAÇMAZ"

Bu konuşmanın ardından yedek kulübesine mahkum kaldığını dile getiren golcü futbolcu sözlerini şöyle noktaladı;

"Konuşmamızın ardından çıktığımız ilk maçta yedek kaldım. Sesimi çıkarmadım. Çalışmaya devam ettim. İkinci maçta, yine yedektim. Bana hiçbir açıklama yapmıyordu. Üçüncü maç, yine yedeğim. Sonra dördüncü maç yine yedek… Ortada garip bir durum vardı. Sonra benimle hiç konuşmamaya başladı, yüzüme bile bakmıyordu. Odaya girdiğimde, o dışarı çıkıyordu. Kötü bir insan olmayabilir ama çalıştığım en toy teknik direktördü. Çünkü gerçek bir adam sorunlardan kaçamaz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ibrahimovic  Den  Guardiola  Ya  Olay  Sözler  Çalıştığım  En  Toy  Teknik  Direktördü  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER