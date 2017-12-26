IBRAHİMOVİC HAKKINDA OLAY SÖZLER: ŞUT ÇEKMEYİ BİLMİYORDU
Ünlü teknik adam Fabio Capello, Manchester United'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic hakkında, "Juventus'a ilk geldiğinde şut çekmeyi bilmiyordu" ifadelerini kullandı.
Şu sıralar Çin Süper Ligi takımlarından Jiangsu Suning'in başında olan dünyaca ünlü teknik direktör Fabio Capello, gündemi sarsacak bir açıklamada bulundu.
71 yaşındaki İtalyan teknik adam, Manchester United'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic hakkında hiç kimsenin bilmediği bir gerçeği ortaya çıkardı.
"ŞUT ÇEKMEYİ BİLMİYORDU"
Juventus'u çalıştırdığı dönemde İsveçli golcüyü kadrosunda bulunduran Capello, eski öğrencisiyle ilgili "Juventus'a ilk geldiğinde şut çekmeyi bilmiyordu." ifadelerini kullandı.
Profesyonel kariyerinde Ajax'ta yaptığı sıçramayla dikkatleri üzerine çeken Ibrahimovic, 2004 yılında Torino ekibinin yolunu tutmuş ve 2006'ya kadar da siyah beyazlı ekibin formasını terletmişti. Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
- Başkan, Gemlik'in Nasıl Taşınacağını Anlattı: 8 Bin Konut Yapıp Riskli Binaları Taşıyacağız
- Tartışmalara Neden Olmuştu! Bakanlık Harekete Geçti Düzenleme Geliyor
- Hamsi Artık Lüks Oldu! Vatandaş Da Balıkçı Da Hayal Kırıklığına Uğradı
- Bakan Sarıeroğlu: Asgari Ücrette Herkesin Beklentisini Karşılayacağız
- Fotoğraflar Geldi, Elon Musk'ın Şakası Yok! Tesla Marka Aracını Uzaya Gönderiyor
SPOR HABERLERİ
- Ankara'da Gol Düellosunda Kazanan Osmanlıspor Oldu!
- Arda Kartal Hareketi Yaptı: Ben Beşiktaş'a Evet Dedim
- İsrail Takımından Ayrılan Milli Bisikletçinin Yeni Takımı Belli Oldu
- Amatör Maçta Kartopu Gerginliği! Polisler Güçlükle Araya Girdi
- Galatasaray'da Brezilyalı Fernando 4-5 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar