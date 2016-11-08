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ibrahim üzülmez'den ayrılık açıklaması

İBRAHİM ÜZÜLMEZ'DEN AYRILIK AÇIKLAMASI

Gençlerbirliği'ndeki görevinden ayrılan İbrahim Üzülmez, açıklamalarda bulundu.

Tarih : 08 Kasım 2016, 15:18
Puan Ver : İbrahim Üzülmez'den Ayrılık Açıklaması(5/10)5


Geçtiğimiz sezon devre arasında Gençlerbirliği'ne gelen ve takımı düşme potasından kurtaran İbrahim Üzülmez, görevinden ayrıldı.



Üzülmez'in görevinden ayrılmasının ardından yaptığı açıklama şöyle;



Devre arası gelmiş oldugum gençlerbirliği spor kulübündeki görevimi yönetim kurulu ile görüşerek karşılıklı olarak anlaşıp ayrılmış bulunmaktayım. Gençlerbirliği gibi bir kulüpte calışmak gercekten beni çok mutlu etti. Gecen seneki ve bu seneki hedeflerimi tutturdugumu düşünüyorum. Bazen iyi bir noktada da bırakmak gerektiğini düşünen biriyim. Gençlerbirliğinin bu sene çok iyi bir yerde bitirecegini inanıyorum. Çok karekterli bir oyuncu topluluguyla calıştıgımdan dolayıda mutlu oldugumu belirtmek isterim. Özellikle kulüp başkanım sayın ilhan cavcava yönetim kuruluna mütevazi taraftarımıza ve camianıza çok teşekkür ederim. Saygılarımla



 



kaynak:fanatik



 








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