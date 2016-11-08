

Geçtiğimiz sezon devre arasında Gençlerbirliği'ne gelen ve takımı düşme potasından kurtaran İbrahim Üzülmez, görevinden ayrıldı.







Üzülmez'in görevinden ayrılmasının ardından yaptığı açıklama şöyle;







Devre arası gelmiş oldugum gençlerbirliği spor kulübündeki görevimi yönetim kurulu ile görüşerek karşılıklı olarak anlaşıp ayrılmış bulunmaktayım. Gençlerbirliği gibi bir kulüpte calışmak gercekten beni çok mutlu etti. Gecen seneki ve bu seneki hedeflerimi tutturdugumu düşünüyorum. Bazen iyi bir noktada da bırakmak gerektiğini düşünen biriyim. Gençlerbirliğinin bu sene çok iyi bir yerde bitirecegini inanıyorum. Çok karekterli bir oyuncu topluluguyla calıştıgımdan dolayıda mutlu oldugumu belirtmek isterim. Özellikle kulüp başkanım sayın ilhan cavcava yönetim kuruluna mütevazi taraftarımıza ve camianıza çok teşekkür ederim. Saygılarımla







kaynak:fanatik







