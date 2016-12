Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri maçta ofansif anlamda istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Üzülmez, maçın zor geçeceğini bildiklerini dile getirerek, "Fenerbahçe'nin puan kaybettiği bir haftada Beşiktaş'ın daha istekli futbol oynayacağını oyuncularıma anlattım. Sahaya baktığımızda son 3-4 haftada bu kadar dirençli bir Beşiktaş yoktu. Bugün daha istekli ve gayretli bir Beşiktaş vardı" dedi.







"DİREKTEN DÖNEN TOP GOL OLSA HER ŞEY FARKLI OLABİLİRDİ



Futbolcularının karşılaşmada ellerinden geleni yaptığını anlatan Üzülmez, şunları kaydetti:







"Buraya gelirken son 4 maçını kazanmış ve son 3 maçında gol yememiş bir Gençlerbirliği vardı. Bugün de kazanabilirdik. Ofansif anlamda biraz daha üretken olabilseydik, hücuma çıkışlarda biraz daha dikkatli olabilseydik daha farklı bir skor ortaya çıkardı. Her şeye rağmen El Kabir'in önemli bir şutu ve Uğur'un direkten dönen şutu var. Direkten dönen top gol olsa farklı bir skor da olabilirdi. Oyuncularımı kutluyorum. Elimizden gelen gayreti her maçta ortaya koyuyoruz. Bugün de aynı düşünceyle sahadaydık."