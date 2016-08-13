İBRAHİM TTALISES DÜĞÜN ÖNCESİ 7 KİLO VERDİ
Asistanı Damla Çakıcı ile evlilik hazırlığı içindeki İbrahim Tatlıses “7 kilo verdim” dedi. Ünlü türkücü, “Her şey aşktan mı?” sorusuna ise "Evet" diyerek kahkahayla yanıt verdi.
Sanat dünyası uzun süredir 64 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in, üçüncü kez nikah masasına oturacağını konuşuyor. İddialara göre ünlü türkücü, 2011 yılında uğradığı silahlı saldırıda yanında olan asistanı Damla Çakıcı ile evlenecek.
MİTİNG YOLUNDA
Tatlıses, Yenikapı Mitingi'ne giderken Sabah Gazetesi muhabiri Özlem Avcı'ya 7 kilo verip forma girdiğini söyledi. Avcı'nın, Çakıcı'yı kastederek "Hep aşktan değil mi bunlar?" sorusuna ise "Evet" diyerek güldü.
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