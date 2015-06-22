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ibrahim toraman'dan zehir zemberek açıklama

İBRAHİM TORAMAN'DAN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan bir kulüp personelinin kendisini arayarak, "Hoca seni seviyor ama kadroyu yeterli görüyor.

Tarih : 22 Haziran 2015, 09:15
Puan Ver : İbrahim Toraman'dan Zehir Zemberek Açıklama(7/10)9


Beşiktaş'tan bir kulüp personelinin kendisini arayarak, "Hoca seni seviyor ama kadroyu yeterli görüyor. Kamp kadrosunda yoksun" dediğini belirten Toraman, "10 yılını bu kulübe vermiş, kaptanlık yapmış bir futbolcuya görülen saygı bu maalesef! Başkanı geçtim, herhangi bir yönetici de mi arayamazdı? Bu yönetim zihniyetiyle başarının geleceğini ve Beşiktaş'ımızın yarınlarının güvende olduğunu hiç sanmıyorum. Beşiktaş'ta oynamayacaksam bu saatten sonra futbol oynamanın da pek bir manası yok. Tüm Beşiktaş camiasına, taraftarına, personeline hakkımı sonuna kadar helal ediyorum. Umarım onlar da bana haklarını helal ederler. Ancak, 3 yıllımı heba eden, beni oyalayan, verdikleri sözleri tutmayan başta Başkan Fikret Orman olmak üzere, mevcut yönetime hakkımı hiçbir şekilde helal etmiyorum" açıklamasını yaptı.








Etiketler: İbrahim  Toraman  Dan  Zehir  Zemberek  Açıklama    haber

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