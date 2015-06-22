

Beşiktaş'tan bir kulüp personelinin kendisini arayarak, "Hoca seni seviyor ama kadroyu yeterli görüyor. Kamp kadrosunda yoksun" dediğini belirten Toraman, "10 yılını bu kulübe vermiş, kaptanlık yapmış bir futbolcuya görülen saygı bu maalesef! Başkanı geçtim, herhangi bir yönetici de mi arayamazdı? Bu yönetim zihniyetiyle başarının geleceğini ve Beşiktaş'ımızın yarınlarının güvende olduğunu hiç sanmıyorum. Beşiktaş'ta oynamayacaksam bu saatten sonra futbol oynamanın da pek bir manası yok. Tüm Beşiktaş camiasına, taraftarına, personeline hakkımı sonuna kadar helal ediyorum. Umarım onlar da bana haklarını helal ederler. Ancak, 3 yıllımı heba eden, beni oyalayan, verdikleri sözleri tutmayan başta Başkan Fikret Orman olmak üzere, mevcut yönetime hakkımı hiçbir şekilde helal etmiyorum" açıklamasını yaptı.