İBRAHİM TORAMAN EŞİNİ SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİ
Boşanma aşamasındaki eşi Eylem Toraman'ı savcılığa şikayet eden İbrahim Toraman, “Kamuoyuna açık bir alanda çekilen fotoğrafı baş başa gibi basına servis edip aldatıldığı izlenimi veriyor” dedi.
Beşiktaş ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından İbrahim Toraman, boşanmak üzere olduğu eşi Eylem Toraman hakkında savcılığa şikayette bulundu.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Toraman, eşinin medyayı kullanarak kendisine kumpas kurduğunu ve boşanma davasını lehine sonuçlandırmak için iftira attığını ileri sürdü. Ünlü futbolcu, şikayet dilekçesinde, Eylem Toraman'ın evliliğinin bozulmasından sonra ART niyetli olarak medyayı kullanmaya çalışarak, elde ettiği saygınlık ve prestijlerle dolu kariyerini zedelemeye çalıştığını kaydetti.
kaynak:milliyet
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