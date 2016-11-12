

Beşiktaş ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından İbrahim Toraman, boşanmak üzere olduğu eşi Eylem Toraman hakkında savcılığa şikayette bulundu.







Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Toraman, eşinin medyayı kullanarak kendisine kumpas kurduğunu ve boşanma davasını lehine sonuçlandırmak için iftira attığını ileri sürdü. Ünlü futbolcu, şikayet dilekçesinde, Eylem Toraman'ın evliliğinin bozulmasından sonra ART niyetli olarak medyayı kullanmaya çalışarak, elde ettiği saygınlık ve prestijlerle dolu kariyerini zedelemeye çalıştığını kaydetti.











kaynak:milliyet