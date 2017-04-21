İBRAHİM TATLISES'TEN BEDDUA
Suriye'de yaralanan küçük çocukların fotoğrafını paylaşan İbrahim Tatlıses, 'Allah onları helak etsin' dedi.
Suriye'de rejim karşıtı gösterilerin ardından yapılan tahliyeler sırasında saldırı düzenlenmiş, 126 kişi hayatını kaybetmişti. Kendilerine cips ve kraker dağıtılmasını bekleyen çocuklara çok yakın yerde düzenlenen saldırıda 68 çocuk hayatını kaybetmişti.
O çocukların arasında yaralanan küçük kızın kamerayı görünce bir an yaşadıklarını unutup gülümsemesi sosyal medyada büyük yankı buldu. Savaşta en çok her şeyden habersiz çocukların zarar görmesi herkesi derinden sarstığı gibi İbrahim Tatlıses'i de çok üzdü.
kaynak:milliyet
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