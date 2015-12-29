

Kuzey Irak'a 5 yıl önce giden İbrahim Tatlıses, o dönemdeki ortağı Rujdi Said Kadir ile birlikte kamera karşısına geçerek inşaat alanındaki ortaklık sonucu yapılacak 'Deşti Beheşt Tatlıses Konutları'nın reklam filminde oynamıştı..



Aradan geçen süre içerisinde konutların bir bölümü tamamlanamadı. Bölgedeki Rudaw TV'nin haberine göre, Duhok kentinde bir konut projesini yarıda bırakan Rujdi Said Kadir, ev sahibi olmak isteyenlerden topladığı 9 milyon dolarla birlikte ortadan kayboldu.



Projenin durdurulduğunu, Tatlıses'in ortağının ortada görünmediğini anlayan 300 kişi ellerindeki sözleşmelerle birlikte Duhok Suç Mahkemesi'ne giderek şikayetçi oldu.



Rudaw TV'ye konuşan mahkeme Hakimi Behzad Etruşi, "300 şikayet üzerine yaklaşık 1 yıldır yapılan soruşturmanın ardından, Adil Muttahide Şirketler Grubu'nun sahibi Rujdi Said Kadir, her şikayetten 6 ay olmak üzere gıyaben toplam 180 yıl hapis cezasına çarpıtıldı" dedi.