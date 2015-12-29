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ibrahim tatlıses'in eski ortağına 180 yıl hapis

İBRAHİM TATLISES'İN ESKİ ORTAĞINA 180 YIL HAPİS

İbrahim Tatlıses'in 5 yıl önce Kuzey Irak'ta inşaat alanında ortaklık yaptığı Rujdi Said Kadir'e, dolandırıcılık suçundan 180 yıl hapis cezası verildi.

Tarih : 29 Aralık 2015, 13:41
Puan Ver : İbrahim Tatlıses'in Eski Ortağına 180 Yıl Hapis(6/10)3


Kuzey Irak'a 5 yıl önce giden İbrahim Tatlıses, o dönemdeki ortağı Rujdi Said Kadir ile birlikte kamera karşısına geçerek inşaat alanındaki ortaklık sonucu yapılacak 'Deşti Beheşt Tatlıses Konutları'nın reklam filminde oynamıştı..



Aradan geçen süre içerisinde konutların bir bölümü tamamlanamadı. Bölgedeki Rudaw TV'nin haberine göre, Duhok kentinde bir konut projesini yarıda bırakan Rujdi Said Kadir, ev sahibi olmak isteyenlerden topladığı 9 milyon dolarla birlikte ortadan kayboldu.



Projenin durdurulduğunu, Tatlıses'in ortağının ortada görünmediğini anlayan 300 kişi ellerindeki sözleşmelerle birlikte Duhok Suç Mahkemesi'ne giderek şikayetçi oldu.



Rudaw TV'ye konuşan mahkeme Hakimi Behzad Etruşi, "300 şikayet üzerine yaklaşık 1 yıldır yapılan soruşturmanın ardından, Adil Muttahide Şirketler Grubu'nun sahibi Rujdi Said Kadir, her şikayetten 6 ay olmak üzere gıyaben toplam 180 yıl hapis cezasına çarpıtıldı" dedi.








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