İbrahim Tatlıses'in, eski asistanı Damla Buket Çakıcı ile evleneceği ve küçük kızı için 'yardım etmediği, nafaka ödemediği' şeklindeki iddiaların ardından ünlü türkücünün avukatı açıklamalarda bulundu.



Avukat Hayati Şahin, İbrahim Tatlıses'in huzura, sevgiye, barışa, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyulan bu günlerde, kişisel meselelerle gündeme geldiği için son derece üzgün olduğunu, bundan sonraki süreçte ilgili-ilgisiz kişiler dâhil edilip müvekkilinin adı kullanılmak suretiyle yapılan gerçek dışı haberler hakkında yasal yollara müracaat edileceğini belirtti.



