

Mahkeme başkanı Sadık Özkan, Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nin bozma yönündeki kararı okudu. Duruşmada söz alan sanık Uçmak, "Benim Yargıtay bozma ilamına diyeceklerimden önce bozma ilamında belirtilen telefonun yüzüne kapanması konusunda telefon kayıtlarının çıkartılmasını istiyorum. Biz o zaman DGM savcılığında da telefon kayıtlarını çıkarttım. Yargıtay bunu görmemiş mi? Çalınmış mı? bunu soruyorum" dedi. Sanık avukatı da "Kararda ısrar edilmesini, bozma ilamına uyulmamasına karar verilmesin italep ediyoruz" diye konuştu. Mahkeme bozma ilamına uyulmasına karar verdi Mahkeme heyeti, usul ve yasaya uygun bulunan Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nin 3 Kasım 2015 tarihli bozma ilamına uyulmasına oy birliği ile karar verdi.



Uçmak, Tatlıses'e hitaben "Sen öldün" dedi



Bu sırada Ali Tekin de şoför mahallinden inerek şikayetçi Tatlıses'in kullandığı araca yaklaştı ve camdan Abdullah Uçmak adının ve telefon numarasının yazılı olduğu kağıdı İbrahim Tatlıses'e verdi. Ali Tekin, İbrahim Tatlıses'e "İbrahim ağabey bu notu okuyun hayatınız büyük tehlikede kağıtta yazılı Abdullah Uçmak'ı telefonla arayın dedi. Tatlıses de Ali'ye hitaben "Ben neden onu arayacağım mecbur muyum o beni arasın" dedi. Ali de "Ağabey senin biz de telefon numaran bulunmuyor ararsan iyi olur" dedi. Bunun üzerine Tatlıses, Abdullah Uçmak'ı aradı. Uçmak telefonda " Bazı ihtiyaçlarımız var. Onun için görüşmemiz gerekiyor. Bana para vermen lazım" dedi. Tatlıses de "Görüşecek bir şeyimiz yok. Haraç mı istiyorsun" diye cevap verdi. Abdullah Uçmak ise "Nasıl anlarsan anla" dedi. Tatlıses görüşmek istemediğini belirtmesi üzerine, Uçmak "Senin ve ailen için iyi olmaz" dedi. Tatlıses kimseye haraç vermeyeceğini söyledi. Uçmak da Tatlıses'e hitaben "Sen öldün" dedi. Tatlıses de telefonunu kapatarak karakola gitti ve şikayetçi oldu.



Yağma suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi



Savcı Dalkuş mütalaasında sanık Abdullah Uçmak'ın "Yağmaya teşebbüs" suçundan 7.5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı Ocak 2016 tarihine erteledi.