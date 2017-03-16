İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığı heyet raporuyla malulen emekliliğe hak kazanan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in maaşı netleşti. Tatlıses'e bin 600 lira maaş bağlanacak.



Yeni Asır Gazetesi'nden Fatih Şendil'in haberine göre 'malulen emekli' olmak için geçtiğimiz haftalarda heyet raporu almak üzere İzmir Tepecik ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran "İmparator" lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in alacağı emekli maaşı da büyük oranda netleşti.



Tatlıses'in malulen emeklilik hakkı kazandığı, gerekli işlemlerin tamamlandığı ve malulen emekli olduğu için 1600 TL civarında bir emekli maaşı alacağı öğrenildi.







kaynak:milliyet