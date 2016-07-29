İBRAHİM TATLISES YENİDEN NİKAH MASASINA OTURUYOR
Sahnelere geri dönebilmek için oğlu İdo Tatlıses'in kurduğu müzik stüdyosunda çalışmalara tekrar başlayacak olan İbrahim Tatlıses aşk hayatında da mutluluğu arıyor.
Sahnelere geri dönebilmek için oğlu İdo Tatlıses'in kurduğu müzik stüdyosunda çalışmalara tekrar başlayacak olan İbrahim Tatlıses aşk hayatında da mutluluğu arıyor. En son 2013 yılında Ayşegül Yıldız ile boşanan Tatlıses'in üçüncü kez nikah masasına oturacağı konuşuluyor.
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