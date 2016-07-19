İBRAHİM TATLISES SOSYAL MEDYA HESABINDAN UYARDI
Türkücü İbrahim Tatlıses, halkın ve polis kuvvetlerinin etkili müdahalesi sonrası bastırılan darbe girişiminin ardından ders niteliğinde bir paylaşım yaptı.
Sanatçıların darbe girişimi sonrası ortamı yumuşatmak adına yaptıkları paylaşımlar kervanına pek çok ünlü isim katıldı. Yazdıkları uzun metinlerle takipçilerini mutlu ve huzurlu yarınlara çağıran, bunun yolunun da birlik ve beraberlikten geçtiğini söyleyen ünlüler bir yana İbrahim Tatlıses, yaptığı paylaşımla kısa ve net bir mesaj vermeyi tercih etmiş. Etnik ayrımcılığı tasvip etmediğini gösteren bir fotoğraf paylaşan Tatlıses, en kötüsünün vatan hainliği yapmak olduğunu söylerken, paylaşımının altına da “Sen sen ol kendini satma” notunu düşmüş.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar