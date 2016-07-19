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ibrahim tatlıses sosyal medya hesabından uyardı

İBRAHİM TATLISES SOSYAL MEDYA HESABINDAN UYARDI

Türkücü İbrahim Tatlıses, halkın ve polis kuvvetlerinin etkili müdahalesi sonrası bastırılan darbe girişiminin ardından ders niteliğinde bir paylaşım yaptı.

Tarih : 19 Temmuz 2016, 16:23
Puan Ver : İbrahim Tatlıses Sosyal Medya Hesabından Uyardı(10/10)9


Sanatçıların darbe girişimi sonrası ortamı yumuşatmak adına yaptıkları paylaşımlar kervanına pek çok ünlü isim katıldı. Yazdıkları uzun metinlerle takipçilerini mutlu ve huzurlu yarınlara çağıran, bunun yolunun da birlik ve beraberlikten geçtiğini söyleyen ünlüler bir yana İbrahim Tatlıses, yaptığı paylaşımla kısa ve net bir mesaj vermeyi tercih etmiş. Etnik ayrımcılığı tasvip etmediğini gösteren bir fotoğraf paylaşan Tatlıses, en kötüsünün vatan hainliği yapmak olduğunu söylerken, paylaşımının altına da “Sen sen ol kendini satma” notunu düşmüş.








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