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ibrahim tatlıses şarkı söyleyemeyecek mi?

İBRAHİM TATLISES ŞARKI SÖYLEYEMEYECEK Mİ?

İbrahim Tatlıses “Bir daha şarkı söyleyemeyecek” sözlerine çok iddialı bir karşılık verdi: Eğer albüm yapmazsam, bu bıyıkları keserim.

Tarih : 10 Haziran 2016, 09:34
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İbrahim Tatlıses, önceki akşam Seyrantepe Tatlıses Kebap'ta habercilerle bir araya geldi. 64 yaşındaki türkücü, o buluşmada hakkında çıkan “Bir daha şarkı söyleyemeyecek” iddiasına da yanıt verdi: “Eğer albüm yapamazsam, İbo Show'a başlayamazsam, bu bıyıkları keserim. Ben bitti demeden bitmez!”



"BEN KÖTÜRÜM DEĞİLİM"



Tatlıses, bazılarının kendisini felçli sandığını da sözlerine ekledi: “Bugün havalimanında biri geldi, koluma girdi. ‘Abi seni kötürüm sanıyordum' dedi. Ben kötürüm değilim. Yürüyorum, çocuklarımla şakalaşıyorum. Beni görünce koluma girmeyin. Yakında da bomba gibi geliyorum.”



İbrahim Tatlıses, iftar sonrası magazin muhabirleriyle çay içerken objektife poz verdi.








Etiketler: İbrahim  Tatlıses  Şarkı  Söyleyemeyecek  Mi    haber

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