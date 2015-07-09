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ibrahim tatlıses mutlu kaya buluşması

İBRAHİM TATLISES MUTLU KAYA BULUŞMASI

Evinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurulan ve o günden beri tedavi gören Mutlu Kaya'nın GATA'ya sevkedilmesinin ardından çok özel bir ziyaretçisi oldu.

Tarih : 09 Temmuz 2015, 12:55
Puan Ver : İbrahim Tatlıses Mutlu Kaya Buluşması(8/10)8


Evinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurulan ve o günden beri tedavi gören Mutlu Kaya'nın GATA'ya sevkedilmesinin ardından çok özel bir ziyaretçisi oldu. Kendisi de GATA'da tedavi gören İbrahim Tatlıses, dün Instagram sayfasında aynı hastanede kalan Mutlu Kaya ile fotoğrafını paylaştı.








Etiketler: İbrahim  Tatlıses  Mutlu  Kaya  Buluşması    haber

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