Evinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurulan ve o günden beri tedavi gören Mutlu Kaya'nın GATA'ya sevkedilmesinin ardından çok özel bir ziyaretçisi oldu.



Evinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurulan ve o günden beri tedavi gören Mutlu Kaya'nın GATA'ya sevkedilmesinin ardından çok özel bir ziyaretçisi oldu. Kendisi de GATA'da tedavi gören İbrahim Tatlıses, dün Instagram sayfasında aynı hastanede kalan Mutlu Kaya ile fotoğrafını paylaştı.