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ibrahim tatlıses izmir'de hastaneye kaldırıldı

İBRAHİM TATLISES İZMİR'DE HASTANEYE KALDIRILDI

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, geçirdiği rahatsızlık sonucu İzmir'de hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. Peki İbrahim Tatlıses kimdir? İşte o detaylar...

Tarih : 07 Ocak 2016, 12:17
Puan Ver : İbrahim Tatlıses İzmir'de Hastaneye Kaldırıldı(5.7/10)7


Türk müziğinin önemli isimlerinden ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İzmir Özel Su Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, gece saat 04.00 sıralarında aldığı bir Ağrı kesici nedeniyle rahatsızlanan Tatlıses, hemen Kahramanlar'daki hastaneye getirildi. Doktorlar tarafından muayene edilen ve ilk müdahalesi yapılan ünlü sanatçının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.



İzmir Özel Su Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ali Haydar Sucuoğlu, İhlas haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada, “Ünlü sanatçımız gece 04.00 sıralarında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İlk yaptığımız incelemede ağrı kesici aldıktan sonra vücudunda aşırı bir alerji oluşmuş. Tedavisini yürüttüğümüz sanatçımızın şuan gayet durumu iyi. Şuan kardiyoloji kliniğinde gerekli tetkikler sürüyor" dedi.

 








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