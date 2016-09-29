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ibrahim tatlıses bursa'da kızıyla hasret giderdi

İBRAHİM TATLISES BURSA'DA KIZIYLA HASRET GİDERDİ

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada'yı görmek için Bursa'ya geldi. Bir mekanda eski eşi ve kızıyla yemek yiyen Tatlıses, hasret giderdi.

Tarih : 29 Eylül 2016, 15:36
Puan Ver : İbrahim Tatlıses Bursa'da Kızıyla Hasret Giderdi(0/10)


Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kızıyla hasret gidermek için Bursa'ya geldi. Bir köftecide eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada ile yemek yiyen Tatlıses, özlem giderdi. Ortaya renkli görüntülerin çıktığı buluşmada Tatlıses, kızını doyasıya sevdi.








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