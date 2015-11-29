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ibrahim tatlıses bombayı patlatıyor!

İBRAHİM TATLISES BOMBAYI PATLATIYOR!

İbrahim Tatlıses'in yeni albümü ile müzik piyasasını alt üst etmeye hazırlanıyor.

Tarih : 29 Kasım 2015, 09:41
Puan Ver : İbrahim Tatlıses Bombayı Patlatıyor!(9/10)8


İbrahim Tatlıses'in yeni albümü ile müzik piyasasını alt üst etmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni albüm hazırlıklarına başladığını sosyal medyadan açıklayan İbrahim Tatlıses'in bu konudaki en büyük destekçisi ise Sibel Can. Tatlıses'i Miami'de tedavi gördüğü sırada da sık sık ziyaret eden Sibel Can'ı, yeni albümde düet yapması bekleniyor.








Etiketler: İbrahim  Tatlıses  Bombayı  Patlatıyor    haber

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