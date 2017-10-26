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İbrahim Tatlıses, Aradığı Arkadaşının Ölüm Haberini Paylaştı

İBRAHİM TATLISES, ARADIĞI ARKADAŞININ ÖLÜM HABERİNİ PAYLAŞTI

Geride bıraktığımız günlerde sosyal medya hesabından eski arkadaşlarına bir çağrıda bulunan İbrahim Tatlıses, "Arkamda duran arkadaşım Nesih Karataş'ı kaybettik" dedi.

Tarih : 26 Ekim 2017, 09:40
Puan Ver : İbrahim Tatlıses, Aradığı Arkadaşının Ölüm Haberini Paylaştı(7/10)3

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış ve fotoğrafta birlikte göründüğü arkadaşlarına çağrıda bulunarak onlara ulaşmak istediğini söylemişti. Bu çağrısından birkaç hafta sonra amacına ulaşan İbrahim Tatlıses, ne yazık ki acı haber aldı.

"TAM BİRBİRİMİZLE BULUŞACAKKEN..."

Arkadaşının vefat haberini veren Tatlıses, hesabından şu satırları paylaştı: "Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde bu fotoğrafı paylaşmıştım, eski arkadaşlarımı çok özlediğimi, buluşmak istediğimi yazmıştım. Paylaşımdan sonra arkamda duran arkadaşım Nesih Karataş'ın rahatsız olduğunu öğrendim, tam birbirimizle buluşucakken Nesih kardeşimi kaybettik. Allah mekanını cennet etsin, diğer arkadaşlarıma da uzun ömürler versin inşallah…"

İşte Tatlıses'in o paylaşımı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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