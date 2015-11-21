

Uzun Süredir Hastalıkla mücadele veren ünlü sanatçı uzak diyarlardan mesaj yolladı İmparator lakabıyla bilinen ve 70-80-90 yıllarda çıkardığı kasetler ile yıldızı parlayan İbrahim tatlıses'den yeni haber geldi o mesajı yolladı Türküleri ile 7 den 77 ye herkes tarafından sevilen ve geçtiğimiz yıllarda geçirdiği vahim saldırı sonrasında bir türlü düzelemeyen ve en son Abd 'de ameliyat olan ünlü şarkıcı ibrahim tatlıses Miamide tatil keyfi sürüyor En Son sosyal medya üzerinden paylaştığı poz ile hayranlarını şaşırttı.Mangal başındaki fotoğrafını Instagram'dan takipçileriyle paylaşan Tatlıses, altına "Sanırsın Miami değil Urfa" notunu düştü.



İmparator İbrahim Tatlıses, tatil için Miami'ye gitti. Miami'de ev kiralayan İbrahim Tatlıses, mangaldan vazgeçmedi. Mangal başındaki fotoğrafını Instagram'dan takipçileriyle paylaşan Tatlıses, altına "Sanırsın Miami değil Urfa" notunu düştü.







Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses Miami'de tatil yapıyor. Sık sık gittiği Miami'de genelde Sibel Can'ın evinde kalan Tatlıses, bu sefer ev kiralamış.











Kiraladığı evin bahçesinde mangal yapmayı ihmal etmeyen sanatçı, Instagram sayfasından fotoğrafını şu notla paylaştı: "Burası Amerika Maimi'deki kiraladığımız evin bahçesi, sanırsın Urfa Devteştin'de bir piknik alanı. İşte sana Urfaspor renkleri; Sarı-Yeşil, sizler bana bu renkler yüzünden çok yerler kapattırdınız. Yok efendim bilmem ne, bilmem ne. Halbuki ben bu renkleri çok severim. Sarı-Yeşil olsun, on lira fazla olsun."