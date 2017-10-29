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İbrahim Kutluay'ın İhanet Fotoğraflarını Gören Demet Şener: 3 Gün Tuvalete Kustum

İBRAHİM KUTLUAY'IN İHANET FOTOĞRAFLARINI GÖREN DEMET ŞENER: 3 GÜN TUVALETE KUSTUM

11 yıllık evliliğini aldatma yüzünden bitirme kararı alan Demet Şener, "İbrahim'in sevgilisinin yolladığı fotoğrafları görünce 3 gün tuvalete kustum." dedi.

Tarih : 29 Ekim 2017, 10:10
Puan Ver : İbrahim Kutluay'ın İhanet Fotoğraflarını Gören Demet Şener: 3 Gün Tuvalete Kustum(8/10)4

Eski manken Demet Şener, verdiği röportajda boşanma aşamasındaki eşi eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın kendisini nasıl aldattığını anlattı. Şener, "Fotoğrafları görünce 3 gün tuvalete kustum." diyerek yaşadığı acının boyutlarını anlattı.

"BEN ALDATSAYDIM İBRAHİM TAKSİM'İN ORTASINDA SALLANDIRIRDI"

Aldatıldığını İbrahim Kutluay'ın sevgilisinin yolladığı fotoğraflar ve mesajlaşmalarla anlayan Demet Şener, "İlişkileri 4 yıl önce başlamış. Benim ruhum bile duymamış. Ben aldatsaydım, İbrahim beni Taksim'in ortasında sallandırırdı." dedi.

Kaynak: Hürriyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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