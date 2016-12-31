İBRAHİM KUTLUAY'DAN BOŞANMA AÇIKLAMASI
Demet Şener ile boşanma sürecinde olan İbrahim Kutluay'a, ayrılık hakkında ilk kez soru soruldu.
İbrahim Kutluay, yönetim kadrosunda olduğu Darüşşafaka Doğuş takımının Barcelona ile oynayacağı maçı izlemek üzere İspanya'ya gitti. Kutluay, Demet Şener'le boşanma süreciyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
“Yargıya taşınmış bir olay var. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bu konu hakkında artık susma hakkımı kullanıyorum” diyen ünlü basketbolcu, hemen uzaklaştı.
kaynak:sözcü
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar