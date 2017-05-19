

Mekandan ayrılırken muhabirleri kırmayarak poz veren Kutluay; iş adamı Emre Narin ve Demet Şener hakkında çıkan aşk haberleri sorulunca "Yaptığı Demet'i bağlar. Ben hiç bu konulara girmek istemiyorum. Mahkeme devam ediyor, konuşmam hiç doğru olmaz. Konuyu kapatalım" dedi.