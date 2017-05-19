İBRAHİM KUTLUAY SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Eşi Demet Şener'in boşanma davası açtığı eski basketbolcu İbrahim Kutluay önceki gece Cihangir'de mekan çıkışı görüntülendi.
Mekandan ayrılırken muhabirleri kırmayarak poz veren Kutluay; iş adamı Emre Narin ve Demet Şener hakkında çıkan aşk haberleri sorulunca "Yaptığı Demet'i bağlar. Ben hiç bu konulara girmek istemiyorum. Mahkeme devam ediyor, konuşmam hiç doğru olmaz. Konuyu kapatalım" dedi.
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