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ibrahim kutluay sessizliğini bozdu

İBRAHİM KUTLUAY SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Eşi Demet Şener'in boşanma davası açtığı eski basketbolcu İbrahim Kutluay önceki gece Cihangir'de mekan çıkışı görüntülendi.

Tarih : 19 Mayıs 2017, 10:24
Puan Ver : İbrahim Kutluay Sessizliğini Bozdu(10/10)10


Mekandan ayrılırken muhabirleri kırmayarak poz veren Kutluay; iş adamı Emre Narin ve Demet Şener hakkında çıkan aşk haberleri sorulunca "Yaptığı Demet'i bağlar. Ben hiç bu konulara girmek istemiyorum. Mahkeme devam ediyor, konuşmam hiç doğru olmaz. Konuyu kapatalım" dedi.








Etiketler: İbrahim  Kutluay  Sessizliğini  Bozdu    haber

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